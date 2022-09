Kariéra

V případě, že máte zájem o práci v naší společnosti, obraťte se na naši personalistku...

Trainee program

Naše společnost nabízí získání zkušeností již při studiu pro studenta/ku VŠ, technického, nebo ekonomického oboru.

Pokud tě zajímá práce v nadnárodní společnosti, máš vztah k technice a nenudí tě administrativa, přijď si vyzkoušet práci k nám, do naší kladenské centrály.

Pošli CV a sejdeme se osobně.

Do skladu s ocelí v Hustopečích a Kladně Dubí hledáme skladníky

Vše Vás naučíme. Pokud budete mít vzdělání v oboru, je to velké plus. Je pro nás důležitá samostatnost a zodpovědný přístup k práci.

Co vám můžeme nabídnout?

Práci ve společnosti, kde pro nás zaměstnanec není jen číslo, ale člověk, který nás zajímá. Stabilitu a jistotu, jelikož jsme společnost, která na trhu funguje již mnoho let.

Naši zaměstnanci dostávají ke mzdě stravenkový paušál 1 200 Kč/měsíc

Příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní fond a 4000 Kč / rok na sport a relaxaci

Roční bonus za výsledky společnosti a valorizaci mzdy

Kartu Multisport a další výhody

Bližší informace k obsazovaným pozicím poskytne personalistka Simona Procházková na e-mailu: s.prochazkova@swisssteelgroup.com, nebo na tel: +420 607 087 458.